Тайный агент 4 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)

6 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 9 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите в 9 выпуске проекта «Тайный агент-4» : агенты под прикрытием проверят, можно ли в украинских хостелах получить сервис европейского уровня?

Киев радушно приветствует туристов со всего мира, но могут ли путешественники найти в столице бюджетное место для ночлега? И готовы ли хостелы принимать иностранцев, которые не говорят на украинском? Именно это и проверят тайные агенты Нового канала в самых популярных местах, о которых интернетом распространяются противоречивые отзывы.

Тайный агент Карина устроится горничной в столичный хостел, который находится рядом с железнодорожным вокзалом. На сайте гостям обещают чистые светлые номера и уютный отдых. А как на самом деле? Не нарушают ли отдыхающие правила покоя? И на каком белье спят гости? Вы будете шокированы увиденным.

На что нужно обратить внимание при заселении в хостел, чтобы не переночевать с клопами? И какие вопросы стоит задать администратору? Ответы смотрите онлайн в проекте Тайный агент сезон 4 выпуск 9 от 06.07.2020

9 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 16:30 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.