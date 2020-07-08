Алла Пугачева готовится вновь стать бабушкой

8 июля 2020 13:15 Юлия Крутиева
Алла Пугачева готовится вновь стать бабушкой
Алла Пугачева и Максим Галкин
социальная сеть Instagram

Совсем скоро в звездной семье произойдет еще одно пополнение. Алла Пугачева готовится вновь стать бабушкой.

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В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастает двое прекрасных детей – Гарри и Лиза. Малышам сейчас по 6 лет. Также у Примадонны есть внучка, которая старше ее собственных детей всего на 1 год. Речь идет о дочери Кристины Орбакайте, которую та родила в 2012 году.

Однако это далеко не все наследники Примадонны. У Аллы Борисовны также есть двое племянников, над которыми она взяла опекунство. Это дети ее младшего брата Евгения, который от сердечного приступа умер в 2011 году.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / instagram.com/maxgalkinru

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Однако у младшего племянника начались проблемы с наркотиками, и Пугачева отправила его в Израиль на лечение. Заботливая тетя купила в Москве квартиру и на тот момент присматривала за его ребенком.

Теперь же 34-летний молодой человек женился во второй раз и вскоре он во второй раз станет отцом. У племянника Владислава и его супруги Гузель в сентябре родится дочь Евгения, названная в честь своего дедушки.

Напомним,

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