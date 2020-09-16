Сага: стала известна дата выхода долгожданного сериала

16 сентября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Сага: стала известна дата выхода долгожданного сериала
Сериал «Сага» скоро на телеканале «Украина»
пресс-служба канала Украина

5 октября в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первой серии эпохальной 12-серийной картины «Сага» режиссера Дмитрия Лактионова.

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Производством картины «Сага» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

Сериал «Сага» - это уникальная кинолента 21 века. В картине снялись 300 украинских актеров, для образов которых было создано более 500 уникальных костюмов. Самому молодому актеру было полгода.

Сага» касается жизни практически каждого украинца. Актеры приходили на площадку и говорили, что многое совпадает с жизнью их семей, - рассказывает режиссер сериала «Сага» Дмитрий Лактионов. - Этот сериал - драма, состоящая из событий, которые пережили герои вместе с Киевом и страной в целом: Первая и Вторая мировые войны, оккупация, Чернобыль, события времен Независимости.

В сериале «Сага» покажут выдающиеся события украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, выдержать экзамен по верности стране и своей семье.

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Одну из главных ролей в картине сыграла Герой Украины, Народная артистка СССР, актриса Ада Роговцева. Ее героиня, Богдана, переживет девочкой голодомор, будет спасать людей во время Второй мировой войны и встречать независимую Украину.

Актриса Ада Роговцева / пресс-служба канала Украина
Ада Роговцева сыграла Богдану в возрасте 68-97 лет и призвала зрителей узнать больше о своей семье. А вот роль Богданы с 17 до 39 лет играла талантливая актриса Лилия Цвеликова. 

Я очень много расспрашивала об этом периоде в своей семье. Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков, - рассказывает актриса Лилия Цвеликова. - Все, что тогда происходило, вызвало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить в тот непростой период.

Брата Богданы, будущего «НКВДшника» Александра, сыграл популярный актер Григорий Бакланов. 

Если бы у меня была возможность выбрать любого из героев, я бы, наверное, выбрал все равно Александра. Есть у меня с ним общая тяга к упорядочению всего, - признается Бакланов. - И эта тяга может быть губительной: ты сам себя замуровываешь в границах, социальных, бытовых, каких угодно, которые потом очень болезненно разрушаются. Каждый поступок моего героя является очень крутым поворотом.

Актер Григорий Бакланов / пресс-служба канала Украина
Супругу Александра в более старшем возрасте сыграла Народная артистка Украины Ольга Сумская. Именно она не побоялась бросить супруга-«НКВДшника» с единственной дочерью и бежать в Париж. 

Я переживала, потому что режиссер «Саги» попросил, чтобы я играла очень эмоционально. И когда я встретилась на площадке с актрисой Дашей Легейдой, которая играет мою дочь, все сложилось. И пошли слезы, настроение, ведь фактически моя героиня переживает расставание с дочерью - то, в каком состоянии я фактически нахожусь, - говорит Сумская. - За что душа цепляется, ассоциации, воспоминания. Моя старшая дочь Антонина сегодня далеко от меня, поэтому я ассоциирую, возможно, с этим. Хочется чаще ее видеть.

Актриса Ольга Сумская / пресс-служба канала Украина
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А героине Натальи Денисенко пришлось жить в бурные 90-е годы прошлого века. 

Я хорошо помню, как маме не отдавали зарплату деньгами, и мы ходили в магазин, где можно было взять на эту сумму все товаром, - рассказывает Денисенко. - Тяжелые были времена. И некоторые из зрителей в моей героине вспомнит и себя.

Актриса Наталья Денисенко / пресс-служба канала Украина
Съемки картины проходили более чем на 70 уникальных локациях. Сериал «Сага» снимался в Киеве и в живописных окрестностях вокруг. Здесь создателям удалось воспроизвести события, которые происходили в Луганске, Харькове, Львове, Одессе, Трускавце. Среди локаций не только исторические улицы столицы, но и квартиры-музеи, Дом писателя, Оперный театр, Октябрьский дворец, Музей национальной архитектуры и быта Пирогово, Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, усадьба Уваровых, Владимирская горка, научно-исследовательские институты и другие.

Напомним, 

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