Звана вечеря: чем удивят гостей участница Холостяк-8 Арина и финалист МастерШеф-9 Руслан Шилин

В эту субботу, 19 сентября, в 17:00, на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск кулинарного шоу Звана вечеря.

Принимать гостей у себя дома будут: травести-дива Монро , участник 9 сезона шоу «МастерШеф» Руслан Шилин, бизнесмен Юрий Чернецкий и благородная девица Арина Яворских.

Предлагаем познакомиться с героями ближе:

1. Монро – телеведущая, актриса, певица, артистка, блогер, травести-дива и украинская шоу-вумен! Живет одна с 5 кошками и верит в то, что однажды встретит свою вторую половинку. Более пяти лет ведет кулинарный блог «Райская кухня» и даже придумала собственную марку варенья. Монро обожает светские тусовки и знает толк в званых ужинах, так что уверена: победа будет за ней.

Звана вечеря: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

2. Арина Яворских – благородная девица, руководитель Академии современного этикета. 27-летняя девушка считает себя настоящей леди, придерживается консервативных взглядов на семью и жизнь в целом. Надеется встретить такого мужчину, как ее отец, который будет относиться к ней, как к принцессе. Во время званого ужина Арина намерена обучить соперников правилам этикета.

3. Руслан Шилин – простой парень из небольшого городка Лохвица Полтавской области, участник 9 сезона шоу «МастерШеф». Несмотря на юный возраст, Руслан уже настоящий бизнесмен! В своем городке открыл небольшой продуктовый магазинчик и теперь мечтает о большом ресторане. Любит готовить мясо, галушки – все в лучших традициях Полтавщины. Своих гостей Руслан намерен накормить вкусно и сытно.

Звана вечеря: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

4. Юрий Чернецкий – бизнесмен, долларовый миллионер, владелец сети барбершопов, а также отец пятерых детей. Несмотря на то, что мужчина – человек занятой, он все равно любит готовить для своих деток. Юрий считает, что приготовленные блюда своими руками – лучше ресторанных. Гостей будет принимать в роскошном доме и угощать любимыми деликатесами.

Чей ужин и вечер соперники сочтут идеальным? Узнайте в субботу, 19 сентября, в 17:00 в шоу «Звана вечеря» на СТБ!

Напомним,