Холли Берри оригинально рассекретила своего нового бойфренда

Личная жизнь Холли Берри постоянно находится под пристальным вниманием прессы и публики.

За плечами у Холли Берри три официальных брака и один фактический. Первым супругом актрисы был бейсболист Дэвид Джастис, во второй раз она вышла замуж за музыканта Эрика Бене.

Третьим мужем Берри стал Оливье Мартинес, от которого она родила сына Масео Роберта. Также у звезды есть дочь Нала Ариэла, которую она родила, находясь в отношениях с Гэбриелем Обри.

На протяжении последних четырех лет Холли ходила в холостячках. Однако сегодня актриса призналась, что снова влюблена. Более того, в своем Инстаграм она рассекретила нового бойфренда.

Актриса Холли Берри / instagram.com/halleberry

Сделала Берри это с помощью фотографии, на которой она в футболке с именем 50-летнего певца Вана Ханта. Своего любимого звезда также отметила на этом снимке.

Теперь вы знаете,

- подписала фото Холли Берри.

Сам Хант также не остался в стороне. В своем Инстаграм он опубликовал фотографию с Берри, на которой актриса нежно целует его в щеку.

Актриса Холли Берри с новым бойфрендом / instagram.com/vanhunt

Напомним,