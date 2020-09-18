Холли Берри оригинально рассекретила своего нового бойфренда
Личная жизнь Холли Берри постоянно находится под пристальным вниманием прессы и публики.
Третьим мужем Берри стал Оливье Мартинес, от которого она родила сына Масео Роберта. Также у звезды есть дочь Нала Ариэла, которую она родила, находясь в отношениях с Гэбриелем Обри.
На протяжении последних четырех лет Холли ходила в холостячках. Однако сегодня актриса призналась, что снова влюблена. Более того, в своем Инстаграм она рассекретила нового бойфренда.
Сделала Берри это с помощью фотографии, на которой она в футболке с именем 50-летнего певца Вана Ханта. Своего любимого звезда также отметила на этом снимке.
Теперь вы знаете,- подписала фото Холли Берри.