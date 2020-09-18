Звезда сериала "Сага" Ада Роговцева: Я могла стать журналисткой, а не актрисой

18 сентября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Актриса Ада Роговцева
пресс-служба канала Украина

Актриса театра и кино Ада Роговцева, которая сыграла в сериале "Сага" телеканала Украина, рассказала, что могла выбрать профессию журналиста.

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Советская и украинская актриса театра и кино, Герой Украины, Народная артистка СССР, Лауреат Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко, Государственной премии Украины имени Александра Довженко Ада Роговцева в свое время, как оказалось, приняла судьбоносное решение, касающееся своей профессии.

Я могла стать журналисткой. В университете на факультет журналистики экзамены принимали позже, чем в театральном. И мои подруги сказали: «Попробуй. Не получится - пойдешь в свой университет». И я зацепилась. Но у профессий актрисы и журналиста очень много общего. Это работа над тем, что такое - человеческая природа, как я воспринимаю мир и людей. И как я хочу, чтобы человек был прекрасен, и счастлив. Чтобы человек избрал верный путь. Есть такая человеческая мудрость, если ты в молодости выбрал то, что тебе нравится, ты никогда в жизни не будешь работать. Вот это видимо так оно и есть. Потому что профессия иногда спасает
– рассказала актриса Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале «Сага».

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В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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