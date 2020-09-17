Alyona Alyona поделилась смелыми фото в нижнем белье
Рэп-исполнительница Alyona Alyona на своем примере показывает, что нужно любить себя такой, какая ты есть.
Однако стать худышкой певица и не планирует. Ее цель – за год скинуть 29 кг. Alyona Alyona медленно, но уверенно идет к своей цели.
В Инстаграм Alyona Alyona рассказала, что снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья. Смелыми кадрами с фотосессии артистка поделилась со своими поклонниками.
Ох, скільки разів кожен з нас щось замовляв і не вгадував з розміром. А особливо, коли маєш якість незвичні розміри або особливості тіла,– написала в Сети Alyona Alyona.
В комментариях под публикацией фолловеры рэперши поддержали ее комплиментами, а также в очередной раз отметили, что очень уважают ее за смелость и открытость.
Напомним,