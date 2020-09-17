Alyona Alyona поделилась смелыми фото в нижнем белье

17 сентября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Alyona Alyona поделилась смелыми фото в нижнем белье
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница Alyona Alyona на своем примере показывает, что нужно любить себя такой, какая ты есть.

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Сейчас Alyona Alyona принимает участие в проекте "Танці з зірками-2020" и каждодневные многочасовые тренировки, конечно же, сказываются на ее фигуре. Звезда уже успела лишиться нескольких килограммов.

Однако стать худышкой певица и не планирует. Ее цель – за год скинуть 29 кг. Alyona Alyona медленно, но уверенно идет к своей цели.

Alyona Alyona снялась в рекламной кампании нижнего белья / instagram.com/alyona.alyona.official

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Своей пышной фигуры украинская исполнительница не стесняется, более того, она ее всячески демонстрирует и тем самым ломает стереотипы, что в моде лишь худышки.

В Инстаграм Alyona Alyona рассказала, что снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья. Смелыми кадрами с фотосессии артистка поделилась со своими поклонниками.

Alyona Alyona поделилась смелыми фото в нижнем белье / instagram.com/alyona.alyona.official

Ох, скільки разів кожен з нас щось замовляв і не вгадував з розміром. А особливо, коли маєш якість незвичні розміри або особливості тіла,
– написала в Сети Alyona Alyona.

В комментариях под публикацией фолловеры рэперши поддержали ее комплиментами, а также в очередной раз отметили, что очень уважают ее за смелость и открытость.

Напомним,

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