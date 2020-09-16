Однажды под Полтавой: как изменились герои ситкома за 10 сезонов

Уже 10 сезонов ситком «Однажды под Полтавой» радует своих телезрителей.

Прямо сейчас в эфире телеканала ТЕТ по будням в 18:15 выходят премьерные эпизоды любимого комедийного сериала «Однажды под Полтавой» . За все это время герои пережили много совместных событий и сильно изменились.

Например, Яринка стала мамой и растит малыша Ярчика в ситкоме, чего так сильно хотели фанаты.

В новом сезоне телезрители будут наблюдать за смешными ситуациями и происшествиями, которые могут произойти с молодой мамой.

Яринка / пресс-служба канала ТЕТ

Юрчик тоже перевоплотился из большого ребенка, который думает только об аферах и схемах, в настоящего главу семейства.

Телезрители наконец-то знают, что Юрчик умеет не только бегать по окрестностям от полицейского, а и работать, чтобы обеспечить семью.

Юрчик / пресс-служба канала ТЕТ

В жизни продавщицы Веры все стабильно: она ждет заветного предложения от участкового Саши. А вот актриса Анна Саливанчук, которая исполняет роль Веры, за время существования ситкома родила двух сыновей Глеба и Никиту. Во десятом сезоне Анна снималась беременной, но на сюжете это никак не отобразилось.

Веруня / пресс-служба канала ТЕТ

Чтобы узнать какие изменения и ситуации приготовили сценаристы для любимых Яринки, Юрчика и остальной подполтавской компании, включайте ТЕТ по будням в 18:15.

Напомним,