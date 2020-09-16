Однажды под Полтавой: как изменились герои ситкома за 10 сезонов

16 сентября 2020 13:55 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой: как изменились герои ситкома за 10 сезонов
Актер Юрий Ткач
пресс-служба канала ТЕТ

Уже 10 сезонов ситком «Однажды под Полтавой» радует своих телезрителей.

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Прямо сейчас в эфире телеканала ТЕТ по будням в 18:15 выходят премьерные эпизоды любимого комедийного сериала «Однажды под Полтавой». За все это время герои пережили много совместных событий и сильно изменились. 

Например, Яринка стала мамой и растит малыша Ярчика в ситкоме, чего так сильно хотели фанаты.

В новом сезоне телезрители будут наблюдать за смешными ситуациями и происшествиями, которые могут произойти с молодой мамой.

Яринка / пресс-служба канала ТЕТ
Юрчик тоже перевоплотился из большого ребенка, который думает только об аферах и схемах, в настоящего главу семейства.

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 Телезрители наконец-то знают, что Юрчик умеет не только бегать по окрестностям от полицейского, а и работать, чтобы обеспечить семью. 

Юрчик / пресс-служба канала ТЕТ
В жизни продавщицы Веры все стабильно: она ждет заветного предложения от участкового Саши. А вот актриса Анна Саливанчук, которая исполняет роль Веры, за время существования ситкома родила двух сыновей Глеба и Никиту. Во десятом сезоне Анна снималась беременной, но на сюжете это никак не отобразилось. 

Веруня / пресс-служба канала ТЕТ
 
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Чтобы узнать какие изменения и ситуации приготовили сценаристы для любимых Яринки, Юрчика и остальной подполтавской компании, включайте ТЕТ по будням в 18:15.

Напомним, 

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