Однажды под Полтавой: как изменились герои ситкома за 10 сезонов
16 сентября 2020 13:55
Юлия Крутиева
Уже 10 сезонов ситком «Однажды под Полтавой» радует своих телезрителей.
Прямо сейчас в эфире телеканала ТЕТ по будням в 18:15 выходят премьерные эпизоды любимого комедийного сериала «Однажды под Полтавой»
. За все это время герои пережили много совместных событий и сильно изменились.
Например, Яринка стала мамой и растит малыша Ярчика в ситкоме, чего так сильно хотели фанаты.
В новом сезоне телезрители будут наблюдать за смешными ситуациями и происшествиями, которые могут произойти с молодой мамой.
Яринка / пресс-служба канала ТЕТ
Юрчик тоже перевоплотился из большого ребенка, который думает только об аферах и схемах, в настоящего главу семейства.
Телезрители наконец-то знают, что Юрчик умеет не только бегать по окрестностям от полицейского, а и работать, чтобы обеспечить семью.
Юрчик / пресс-служба канала ТЕТ
В жизни продавщицы Веры все стабильно: она ждет заветного предложения от участкового Саши. А вот актриса Анна Саливанчук, которая исполняет роль Веры, за время существования ситкома родила двух сыновей Глеба и Никиту. Во десятом сезоне Анна снималась беременной, но на сюжете это никак не отобразилось.
Веруня / пресс-служба канала ТЕТ
Чтобы узнать какие изменения и ситуации приготовили сценаристы для любимых Яринки, Юрчика и остальной подполтавской компании, включайте ТЕТ по будням в 18:15.
Напомним,