Анна Курникова показала подросшую дочь Машу от Энрике Иглесиаса

Теннисистка Анна Курникова сделала сюрприз своим поклонникам.

В конце января 2020 года жизнь Анны Курниковой заиграла новыми красками. Знаменитая спортсменка родила от Энрике Иглесиаса третьего ребенка.

Свою самую младшую наследницу пара долгое время скрывала от публики. Но спустя несколько месяцев после родов Анна и Энрике сообщили, что у них родилась дочь, которую они назвали Маша.

Впервые Анна показала младшую дочь в апреле. Сегодня теннисистка решила показать своим фолловерам, как Маша подросла за лето.

Дочь Анны Курниковой

Курникова опубликовала фотографию Маши, на которой девочка позирует в белоснежном спортивном платье и с двумя милыми хвостиками на голове.

Уимблдон, а вот и я,

- шутливо подписала снимок Анна.

Также Анна вместе с Энрике Иглесиасом воспитывает двоих старших детей-двойнят: сына Николаса и дочку Люси. Их пара также редко показывает публике.

Напомним,