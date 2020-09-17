Від пацанки до панянки-4: участница, изменившая свою внешность, вновь легла под нож

Героиня четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Анастасия Покрищук очередной раз отправилась в турецкую клинику делать пластическую операцию.

С момента, когда «пацанка» Настя увеличила грудь и сделала липосакцию подбородка, прошло совсем немного времени. Но это не остановило девушку, и она решила снова лечь под нож. На этот раз участница реалити Нового канала удалила комочки Биша.

Это такие жировые комочки, после удаления которых лицо становится худым, – пояснила Настя. – Правда, сейчас оно у меня отекшее после операции, но скоро будет все хорошо.

Від пацанки до панянки-4: участница Анастасия Покрищук после последней операции / instagram.com/_just__queen_

За очередными изменениями в своей внешности участница «Від пацанки до панянки» отправилась в турецкую клинику, где делала предыдущие манипуляции.

Чтобы вырезать комочки, надрезы надо делать изнутри ротовой полости, – рассказала девушка. – Больно не было, сразу после операции я поела и даже пошла курить.

Від пацанки до панянки-4: участница Анастасия Покрищук после и до операций / instagram.com/_just__queen_

Отметим, популярной 31-летняя Анастасия Покрищук стала благодаря изменениям во внешности. Первое, что она сделала, – увеличила скулы. По мнению многих, они стали неестественного размера. Поэтому, когда Настя спросила, какую операцию будет делать следующей, большинство предположили, что возвращать лицу прежний вид.

Однако нет – то, как участница «Від пацанки до панянки» выглядит сегодня, ей нравится гораздо больше. И это не последняя пластика в ее жизни, говорит девушка.

Напомним,