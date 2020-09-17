Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о новом увлечении своих детей
17 сентября 2020 14:35
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
instagram.com/kensingtonroyal
За жизнью британской королевской семьи следят миллионы людей по всему миру.
Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь призналась, что Павел Розенко предложение не делал, но неуклюже намекалВо время официальных мероприятий или визитов принц Уильям и Кейт Миддлтон делятся какими-нибудь деталями о своих наследниках. Ведь они знают, что поклонники с интересом и нетерпением ждут историй о 7-летнем Джордже, 5-летней Шарлотте и 2-летнем Луи.
Так, на днях супруги Кембриджские посетили один из центров занятости в Лондоне. Во время своей поездки Кейт и Уильям пообщались с работодателями разных сфер деятельности.
Принц Уильям с Джорджем, Шарлоттой и Луи / instagram.com/kensingtonroyal
Одним из собеседников королевской семьи был менеджер строительной компании. Он рассказал, что их фирма предлагает стажировку для повышения квалификации и сносит местные здания для реконструкции одного из лондонских районов.
Дети, особенно Луи, хотели бы прийти и посмотреть на это, увидеть экскаваторы, они любят это,– сказал принц Уильям.
Принц Уильям с детьми / instagram.com/kensingtonroyal
Не забудь про Шарлотту! – добавила Кейт Миддлтон. – Ей бы это тоже понравилось.
Напомним,