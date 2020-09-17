Канье Уэст шокировал выходкой в туалете: рэпер осквернил золотую статуэтку Грэмми
Супруг Ким Кардашьян продолжает шокировать публику своими высказываниями и поступками.
Однако останавливаться Канье не намерен. Об этом он сообщил в своем Twitter. И сделал это очень странным и скандальным образом. На своей странице Уэст опубликовал видео, где он справляет нужду прямо на статуэтку Грэмми.
Поверьте мне, я не остановлюсь,– подписал видеоролик исполнитель.
Напомним,
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