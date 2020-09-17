Канье Уэст шокировал выходкой в туалете: рэпер осквернил золотую статуэтку Грэмми

17 сентября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Канье Уэст шокировал выходкой в туалете: рэпер осквернил золотую статуэтку Грэмми
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Fotobank / GettyImages

Супруг Ким Кардашьян продолжает шокировать публику своими высказываниями и поступками.

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В последнее время общественность недоумевает, что происходит с Канье Уэстом. Не так давно рэпер заявил, что он – новый Моисей и мечтает стать президентом США. Поклонники призвали артиста остановиться.

Однако останавливаться Канье не намерен. Об этом он сообщил в своем Twitter. И сделал это очень странным и скандальным образом. На своей странице Уэст опубликовал видео, где он справляет нужду прямо на статуэтку Грэмми.

Канье Уэст справил нужду на статуэтку Грэмми / Twitter

Поверьте мне, я не остановлюсь,
– подписал видеоролик исполнитель.

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Подписчики Канье Уэста по-разному отреагировали на подобную выходку. Многие назвали поступок отвратительным и надеются, что этот человек никогда не станет президентом. А вот других забавляло видео. Они выразили предположение, что это всего лишь вода и ждут очередную провокацию от рэпера.

Канье Уэст с женой Ким Кардашьян и их детьми / instagram.com/kanyewestt_official

Напомним,

 

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