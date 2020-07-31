Принц Уильям вспомнил, как оконфузился с нелепым подарком для Кейт Миддлтон

31 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Принц Уильям вспомнил, как оконфузился с нелепым подарком для Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Fotobank / GettyImages

29 апреля герцоги Кембриджские отметили уже 9-ю годовщину со дня свадьбы. 9 лет назад 2 миллиарда людей по всему миру наблюдали за церемонией бракосочетания, назвав ее "свадьбой века".

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И несмотря на то, что принц Уильям из королевской семьи, и может дарить просто невероятные подарки родным и близким, с Кейт Миддлтон у него произошел прокол. Про этот случай старший сын королевы Елизаветы II рассказал в подкасте That Peter Crouch Podcast.

Конфуз случился еще в начале отношений пары. Уильям приготовил сюрприз для своей любимой. Мужчина думал, что данная вещь - удачный подарок. Но у Кейт явно было иное мнение.

Однажды я купил своей жене бинокль, – признался принц Уильям. – Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: «Это бинокль? Что происходит?». Все вышло не очень хорошо.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / instagram.com/kensingtonroyal

Также герцог Кембриджский отметил, что не знает, почему тогда выбрал именно такой презент для Кейт.

Но она это – никогда не забудет,
– смеясь, добавил принц Уильям.

Напомним,

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