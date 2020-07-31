Принц Уильям вспомнил, как оконфузился с нелепым подарком для Кейт Миддлтон
29 апреля герцоги Кембриджские отметили уже 9-ю годовщину со дня свадьбы. 9 лет назад 2 миллиарда людей по всему миру наблюдали за церемонией бракосочетания, назвав ее "свадьбой века".
Конфуз случился еще в начале отношений пары. Уильям приготовил сюрприз для своей любимой. Мужчина думал, что данная вещь - удачный подарок. Но у Кейт явно было иное мнение.
Однажды я купил своей жене бинокль, – признался принц Уильям. – Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: «Это бинокль? Что происходит?». Все вышло не очень хорошо.
Также герцог Кембриджский отметил, что не знает, почему тогда выбрал именно такой презент для Кейт.
Но она это – никогда не забудет,– смеясь, добавил принц Уильям.
Напомним,