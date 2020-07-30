Леся Никитюк получила необычное предложение от молодого красавчика
Парень ради встречи с ведущей Нового канала Лесей Никитюк поставил на уши Инстаграм.
Например, в Чернигове парни поздно вечером так кричала под окнами отеля, где остановилась Леся, что ей пришлось идти на балкон в пижаме, чтобы успокоить их. А в Ивано-Франковске местный блогер попросил своих подписчиков способствовать встрече с ведущей.
Меня забросали сообщениями: «Леся, сходи на кофе с Димой». Я сначала подумала, что это мэр города, – рассказывает ведущая. – Оказалось, что это – блогер из Ивано-Франковска. Зашла на его страницу, и увидел много сторис, где он приглашает меня на кофе. На следующий день мы с ним встретились возле отеля. Дима пришел без кофе, но с другом и большим букетом цветов.
У меня очень эластичные шнурки на обуви, они постоянно развязываются. И как раз во время нашей встречи они снова развязались, – вспоминает Леди Ле. – Я захотела привести их в порядок, но Дима сказал: «Давай я завяжу». Думала, он шутит. Но он опустился на одно колено, как настоящий джентльмен, и завязал один кроссовок. В процессе этого Дима говорит: «Возьми меня в шоу-бизнес». На что я в шутку отвечаю: «Тогда тебе надо оба кроссовка завязать».
Напомним,