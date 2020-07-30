Леся Никитюк получила необычное предложение от молодого красавчика

30 июля 2020 12:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк получила необычное предложение от молодого красавчика
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Парень ради встречи с ведущей Нового канала Лесей Никитюк поставил на уши Инстаграм.

Читайте такжеВиктория и Дэвид Бекхэм пригласили принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу сына
Во время съемок второго сезона проекта «Le Маршрутка», премьеру которого Новый канал покажет осенью, Лесю Никитюк буквально преследуют фанаты. Некоторые скромно просят сделать совместное селфи, а некоторые не дают прохода. 

Например, в Чернигове парни поздно вечером так кричала под окнами отеля, где остановилась Леся, что ей пришлось идти на балкон в пижаме, чтобы успокоить их. А в Ивано-Франковске местный блогер попросил своих подписчиков способствовать встрече с ведущей.

Меня забросали сообщениями: «Леся, сходи на кофе с Димой». Я сначала подумала, что это мэр города, – рассказывает ведущая. – Оказалось, что это – блогер из Ивано-Франковска. Зашла на его страницу, и увидел много сторис, где он приглашает меня на кофе. На следующий день мы с ним встретились возле отеля. Дима пришел без кофе, но с другом и большим букетом цветов.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеТанці з зірками-2020: 117-килограммовая пышка украинского шоу-бизнеса стала участницей нового сезона
Простое общение Леси с ребятами закончилось романтическим жестом.

У меня очень эластичные шнурки на обуви, они постоянно развязываются. И как раз во время нашей встречи они снова развязались, – вспоминает Леди Ле. – Я захотела привести их в порядок, но Дима сказал: «Давай я завяжу». Думала, он шутит. Но он опустился на одно колено, как настоящий джентльмен, и завязал один кроссовок. В процессе этого Дима говорит: «Возьми меня в шоу-бизнес». На что я в шутку отвечаю: «Тогда тебе надо оба кроссовка завязать».

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Такие неожиданные встречи для Леси Никитюк – не редкость в путешествиях. Ведь она подвозит на своей «Le Маршрутке» разных пассажиров – самых интересных вы увидели осенью на Новом канале.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Леся Никитюк новости Le Маршрутка 2 сезон

Материалы по теме

Звезда Папиных дочек взорвала Сеть фотографией без белья
Новости

Звезда Папиных дочек взорвала Сеть фотографией без белья
Олег Винник присоединился к важной социальной миссии
Новости

Олег Винник присоединился к важной социальной миссии
Известная супермодель в третий раз станет мамой
Новости

Известная супермодель в третий раз станет мамой
ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак
ЗОЖ

ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак

Популярное на сайте

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним

Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)

Звана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK