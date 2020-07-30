Илона Гвоздева рассекретила пол своего второго ребенка

30 июля 2020 12:10 Юлия Крутиева
Илона Гвоздева рассекретила пол своего второго ребенка
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.

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В конце весны танцовщица сообщила, что станет во второй раз мамой, а сегодня Илона Гвоздева решила ответить на самый интригующий вопрос, который касается грядущего пополнения семье.

Илона вместе с мужем долго держали интригу по поводу пола своего будущего ребенка. Сейчас Илона находится на седьмом месяце беременности.

Но все-таки пара не сдержалась и призналась, что у них родится мальчик. Об этом Гвоздева рассказала на своей странице в Инстаграм.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Звезда опубликовала видео, на котором показала ультразвуковое исследование.

Сегодня волнующий момент. Я узнала пол нашего ребенка, – призналась Гвоздева. – И это будет мальчик.

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Ранее Илона рассказывала, что планируют назвать мальчика Домиником. Не поменялись ли планы танцовщицы, пока неизвестно.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним,

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