Илона Гвоздева рассекретила пол своего второго ребенка
30 июля 2020 12:10
Юлия Крутиева
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva
Танцовщица Илона Гвоздева продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.
В конце весны танцовщица сообщила, что станет во второй раз мамой, а сегодня Илона Гвоздева
решила ответить на самый интригующий вопрос, который касается грядущего пополнения семье.
Илона вместе с мужем долго держали интригу по поводу пола своего будущего ребенка. Сейчас Илона находится на седьмом месяце беременности.
Но все-таки пара не сдержалась и призналась, что у них родится мальчик. Об этом Гвоздева рассказала на своей странице в Инстаграм.
Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Звезда опубликовала видео, на котором показала ультразвуковое исследование.
Сегодня волнующий момент. Я узнала пол нашего ребенка, – призналась Гвоздева. – И это будет мальчик.
Ранее Илона рассказывала, что планируют назвать мальчика Домиником. Не поменялись ли планы танцовщицы, пока неизвестно.
Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним,