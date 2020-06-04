Илона Гвоздева призналась, какая ситуация и страна повлияли на выбор имени ее второго ребенка

На прошлых выходных Илона Гвоздева удивила поклонников неожиданным признанием.

На своей странице в Инстаграм Илона Гвоздева опубликовала фотографию и пост, в котором призналась, что готовится во второй раз стать мамой. Сейчас победительница «Танців з зірками» находится на пятом месяце беременности, но при этом не прекращает танцевать.

Пол будущего малыша 31-летняя танцовщица до сих пор скрывает, а вот имя для него Илона с мужем Иваном уже активно выбирает.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

В интервью сайту «КП в Украине» Гвоздева призналась, что если родится девочка, то они назовут ее Доминикой, а если мальчик – Домиником. А вот мужу хореографа еще нравится имя Гайтана.

Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка. Поскольку эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили, что если родится мальчик, то назовем – Доминик, если девочка – Доминика, – говорит звезда. – Еще мужу нравится имя Гайана, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс.

Илона Гвоздева с дочкой / instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, в семье Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячукова подрастает дочь Валерия. Сейчас девочке четыре года. Малышка также очень ждет появления на свет братика или сестрички.

Напомним,