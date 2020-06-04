Звезда сериала Филин Руслана Писанка рассказала, как получила роль в фильме для взрослых

4 июня 2020 08:45 Александр Кива
Звезда сериала Филин Руслана Писанка рассказала, как получила роль в фильме для взрослых
Звезда сериала Филин Руслана Писанка

Актриса Руслана Писанка, которая сыграла роль судмедэксперта в сериале «Филин», в прямом эфире в Инстаграм «Сериалы Украины» рассказала о том, как ее позвали в эротический фильм.

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Руслана Писанка во время прямого эфира отвечала на вопросы подписчиков, которые интересовались ее советом, какие качества нужны для того, чтобы стать актрисой.

«Мечтала стать актрисой. В детстве пела песни перед сервантом, видела в отражении себя Народной артисткой. Для того, чтобы стать актрисой, нужно быть раскрепощенной. Не думаю, что было бы интересно смотреть сериал «Филин», и видеть там закрепощенных актеров. Вам интересно видеть историю, как горят глаза у героев, как они плачут и переживают. Поэтому артисту нужно много трудиться над собой», - рассказала Руслана Писанка.

Кстати, актрисой Писанка стала волей судьбы, а училась немного на другой специальности.

Я по образованию режиссер кино и телевидения, но из 5 лет, которые я посвятила учебе, я 4 года занималась актерским мастерством, и все года в университете я снималась в кино. Меня постоянно приглашали, потому что я была фактурная, красивая и готовая к разным экспериментам. Я много снималась и в студенческих работах, и профессиональных. И меня увидели на съемках дипломной работы одной из однокурсниц, хотя я сломала два раза сцену пока репетировала песню. Через два месяца пригласили сниматься в эротическом фильме Андрея Бенкендорфа. Я победила среди всех претенденток» - поделилась Руслана Писанка на канале «Украина».

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Кроме кинокарьеры, Руслана Писанка известна работой в театре.

Я не играю в стационарном театре, я участница антрепризных постановок. Это свободный театр, когда свободные артисты, собираются, репетируют спектакль, а потом ездят с гастролями с ним по разным городам, - поделилась звезда.

Смотрите сериал «Филин» в будни в 12:50 на телеканале «Украина»

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