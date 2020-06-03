Филин: Убийство под землей - смотреть 30 серию онлайн (эфир от 03.06.2020)
3 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 30 серию сериала Филин.
Кира - начальник отдела. Однако реальность оказывается далека от мечтаний. Выясняет, что у руководителя куча административных и госоподарський обязанностей, и она с ними плохо справляется (в силу характера, в силу заскорузлости системы - пропадает свет, так как не выставила вовремя бутылку завхоз, как это делала Марго). Портятся отношения со всеми в отделе.
В фокусе расследования странного дела - в одном из подземелий под Киевом найдено отгрызенного человеческую руку ...
30 серию сериала Филин от 03.06.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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