Звезда сериала Филин Руслана Писанка рассказала о процедурах красоты на карантине

Актриса Руслана Писанка, которая сыграла роль судмедэксперта в сериале «Филин», в прямом эфире в Инстаграм «Сериалы Украины» рассказала о бьюти-процедурах во время самоизоляции.

Первый прямой эфир актрисе помог провести супруг, который не пропускал интересные вопросы подписчиков. Как оказалось, Писанка может рассчитывать на поддержку любимого в вопросах красоты и карьеры.

Мнением супруга Писанка поинтересовалась, когда решила сыграть судмедэксперта в детективном сериале «Филин» на канале «Украина». По словам звезды, ее муж очень строгий критик, и если он говорит, что материал интересный, то это правда. Ознакомившись со сценарием и персонажем Писанки, Зоей Модестовной Кавун, супруг поддержал ее.

Во время самоизоляции актриса с мужем сажала на приусадебном участке зелень, и устраивала себе бьюти-процедуры, о чем призналась в Инстаграм.

«Я еще не побывала в салоне красоты, сама себе делаю маникюр, педикюр и маски, волосы мне помог покрасить супруг, и мне кажется, это очень сближает», - сказала актриса.

По словам Русланы Писанки, карантин многим поможет понять один важный момент:

«Карантин должен научить людей держать дистанцию, мы слишком близко подходим друг к другу. Если мы научимся держать дистанцию в 1,5 – 2 метра, как это делают в Европе или Америке, когда люди не жмутся друг к другу, это нас спасет от заражений», - делится актриса с каналом «Украина».

Смотрите сериал «Филин» в будни в 13:30 на телеканале «Украина»