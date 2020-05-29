Миша Романова в новом клипе "Ты": ангелы и демоны

29 мая 2020 21:23 Александр Кива
Миша Романова в новом клипе
Ангелы и демоны: Миша Романова в новом клипе "Ты"

29 мая состоялась официальная премьера песни «Ты» Миши Романовой. Несмотря на карантин, певица также презентовала видео-работу на этот трек.

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По словам Миши Романовой, этот период расставил приоритеты, что действительно важно для человека.

Самое большое счастье – это дарить любовь и получать ее в ответ, - говорит Миша. - Не важно, это любовь женщины к мужчине или матери к ребенку, это и есть смысл нашей жизни – любовь.

В клипе показана аллегория, что Мужчина – это сила, бушующий ураган, который постоянно борется, по своей природе. Главный герой боксирует грушу и выбрасывает невероятную энергию, которая уходит в никуда. Но ведь на самом деле, эту энергию лучше потратить друг на друга.

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Песня «Ты», как и предыдущие треки Миши Романовой, вышла в сотрудничестве с музыкальным продюсером Максом Барских.

 

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