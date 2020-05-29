Миша Романова в новом клипе "Ты": ангелы и демоны

29 мая состоялась официальная премьера песни «Ты» Миши Романовой. Несмотря на карантин, певица также презентовала видео-работу на этот трек.

По словам Миши Романовой , этот период расставил приоритеты, что действительно важно для человека.

Самое большое счастье – это дарить любовь и получать ее в ответ, - говорит Миша. - Не важно, это любовь женщины к мужчине или матери к ребенку, это и есть смысл нашей жизни – любовь.

В клипе показана аллегория, что Мужчина – это сила, бушующий ураган, который постоянно борется, по своей природе. Главный герой боксирует грушу и выбрасывает невероятную энергию, которая уходит в никуда. Но ведь на самом деле, эту энергию лучше потратить друг на друга.

Песня «Ты», как и предыдущие треки Миши Романовой, вышла в сотрудничестве с музыкальным продюсером Максом Барских.