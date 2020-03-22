Певица Миша Романова впервые показала сына: Мой вечный двигатель
Знаменитость редко делится подробностями личной жизни.
Мише неоднократно приписывали роман с Максом Барских, однако оба утверждают, что между ними крепкая дружба. И хоть звезда не признается, как сейчас обстоят ее дела на любовном фронте, известно, что своего сына артистка воспитывает без участия отца ребенка.
На днях Романова впервые решилась показать мальчика общественности. Снимки с фотосессии исполнительница опубликовала в Instagram.
Знакомьтесь, это Мартин! Год и восемь месяцев. Ещё не догадывается, что совсем скоро будет ездить на гастроли вместе с мамой. Мой вечный двигатель,‒ написала молодая мама.
Напомним,
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