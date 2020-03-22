Певица Миша Романова впервые показала сына: Мой вечный двигатель

22 марта 2020 17:00 Катерина Даниленко
Певица Миша Романова впервые показала сына: Мой вечный двигатель
Певица Миша Романова
социальная сеть Instagram

Знаменитость редко делится подробностями личной жизни.

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Экс-участница «ВИА Гра» Миша Романова регулярно радует поклонников творческой деятельностью, смелыми сценическими костюмами, пикантными фотосессиями и горячими кадрами с отдыха. А вот семейная жизнь артистки запечатана за семью замками.

Мише неоднократно приписывали роман с Максом Барских, однако оба утверждают, что между ними крепкая дружба. И хоть звезда не признается, как сейчас обстоят ее дела на любовном фронте, известно, что своего сына артистка воспитывает без участия отца ребенка.

На днях Романова впервые решилась показать мальчика общественности. Снимки с фотосессии исполнительница опубликовала в Instagram.

Знакомьтесь, это Мартин! Год и восемь месяцев. Ещё не догадывается, что совсем скоро будет ездить на гастроли вместе с мамой. Мой вечный двигатель,
‒ написала молодая мама.

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Фолловеры тут же принялись комментировать кадры: «Мадонна и младенец», «Какие сладкие», «Какая прелесть. Главное с мамой». Нашлись и те, кто отметил сходство с Максом Барских: «Уж очень он на Максика похож», «Мне одной кажется, что сходство с Максом Барских все-таки есть?», «Черты Барских».

Напомним,

Певица Миша Романова с сыном / социальная сеть Instagram

Певица Миша Романова с сыном / социальная сеть Instagram
 

 

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