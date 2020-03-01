Миша Романова об операции у Эдгара Каминского: «Имела место врачебная ошибка»

Хирург сделал операцию певице, когда она была на сносях.

Экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова ранее рассказывала, что увеличивала грудь ради любимого человека, с которым вскоре рассталась. Недавно знаменитость призналась, что операцию, которая едва не лишила жизни ее ребенка, делал экс-супруг Славы из «НеАнгелов» Эдгар Каминский.

Оказывается, под нож пластического хирурга Миша попала будучи беременной на 16 недели, однако о своем положении она не знала, а врач отнесся к этому небрежно. Операция прошла успешно, без побочных эффектов для нее и плода, поэтому женщина не афишировала, кто именно ее оперировал.

Сейчас артистка признается, что все возмущения остались в прошлом, но в том, что Каминский хороший врач она очень сомневается.

Это возмущение у меня было тогда, когда я узнала, что я беременна и что мне сделали операцию на 16 неделе беременности. Но сейчас я не хочу держать никакого зла ни на кого. Все мы люди, все делаем ошибки. Только Бог может все это судить. Я намеренно не говорила его имя, потому что у меня не было никакого намерения ему как-то навредить. Буквально недавно мне прислали его пост об операции во время беременности. Скажу честно, когда я это увидела, я поняла, что он очень сомнительный человек и врач,

‒ утверждает Миша.

Напомним,