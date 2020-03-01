Миша Романова об операции у Эдгара Каминского: «Имела место врачебная ошибка»
Хирург сделал операцию певице, когда она была на сносях.
Оказывается, под нож пластического хирурга Миша попала будучи беременной на 16 недели, однако о своем положении она не знала, а врач отнесся к этому небрежно. Операция прошла успешно, без побочных эффектов для нее и плода, поэтому женщина не афишировала, кто именно ее оперировал.
Это возмущение у меня было тогда, когда я узнала, что я беременна и что мне сделали операцию на 16 неделе беременности. Но сейчас я не хочу держать никакого зла ни на кого. Все мы люди, все делаем ошибки. Только Бог может все это судить. Я намеренно не говорила его имя, потому что у меня не было никакого намерения ему как-то навредить. Буквально недавно мне прислали его пост об операции во время беременности. Скажу честно, когда я это увидела, я поняла, что он очень сомнительный человек и врач,‒ утверждает Миша.
Напомним,
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