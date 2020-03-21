Никита Добрынин показал, чем занимается на карантине с Дашей Квитковой: очень интимно

21 марта 2020 14:00 Катерина Даниленко
Никита Добрынин показал, чем занимается на карантине с Дашей Квитковой: очень интимно
Телеведущий Никита Добрынин
социальная сеть Instagram

Пара не стесняется демонстрировать чувства на публике.

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За развитием отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой наблюдала вся страна. Молодые люди единственные в истории проекта «Холостяк» сумели построить семью. Пара готовится к свадьбе и делится с подписчиками подробностями личной жизни. Так, в этот раз, телеведущий опубликовал достаточно пикантные кадры с возлюбленной и рассказал, как они проводят карантин.

В кадре Никита и Даша целуются и обнимаются, расположившись на полу. Мужчина сидит с обнаженным торсом, а девушка позирует в полупрозрачном топе и домашних штанах.

Проснулись, приготовили завтрак, потренировались, посмотрели 3 сериала. И день пролетел. Что вы успеваете сделать за день?
‒ написал Добрынин.

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Поклонники тут же завалили пару восторженными комментариями: «Так приятно за вами наблюдать», «Очень красивые», «Счастья вам, вы очень классные», «Вы просто нереальные. Желаю всем такой красивой любви», «Кто фоткает вас? Профессиональный фотограф на карантине?», «Этот огонь любви видно через смартфон».

Напомним,

Телеведущий Никита Добрынин с невестой Дашей Квитковой / социальная сеть Instagram

Телеведущий Никита Добрынин с невестой Дашей Квитковой / социальная сеть Instagram
 

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