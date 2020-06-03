Актер Алексей Комаровский: Я всегда ценил комфорт больше, чем красоту

Карантинная мода внесла свои изменения как в женские, так и в мужские образы. В обоих случаях ставка делается на комфорт, но не стоит забывать и о красивом внешнем виде.

Актер сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV Алексей Комаровский знает, как одеваться удобно и при этом оставаться сексуальным. Он рассказал, как карантин повлиял на его внешний вид и какой вариант домашней летней одежды он считает идеальным для мужчин.

Во время карантина можно было найти большое количество материалов с подборкой стильной домашней одежды для женщин. А как насчет мужчин – ты заморачиваешься насчет того, чтобы даже наедине с собой одеваться стильно?

Это отличный вопрос. Он заставил меня разобраться, что думают мои внутренние глубины по поводу внешней оболочки – о, как завернул! И я пришел к выводу, что во мне однозначно живут две личности:

Первая – такой себе Заядлый холостяк с духом противоречия. Он против каких-либо фешн правил или модных течений. Для него важно только удобство ношения и быстрота одевания. Он носит футболки, майки, джинсы или спортивки, кроссы, кеды, толстовки и прочее немнущееся барахло в стиле Американского бродяги. Но главное – свежее и с запахом после стирки. Бывают дни, когда он окончательно побеждает и выглядит это так:

Но порой просыпается и второй тип, живущий во мне – Изысканный джентльмен. Он настойчиво объясняет мне: «Алексей, ты уже не подросток, и работа у тебя с людьми. Нужно придерживаться стиля, определенного статуса, быть в какой-то степени трендсеттером».

Вот этот джентльмен приходил пару раз на карантине и я, работая дома, вот так мог приодеться.

Я даже видео снял: Мистика превращения Заядлого холостяка в Изысканного джентльмена. Снято в последнем тренде TikTok

Какой твой обычный домашний стиль?

Дома я выбираю удобные растянутые oversize вещи только из натуральных тканей. Чаще всего это самые любимые футболки, худи и регланы. Ну, а когда теплеет, я чаще всего по дому хожу почти без одежды. Ну, почти без. Только с едой, книгой или с гантелей в руках. Но в этом году май и начало июня такие теплые, что разделся я всего лишь дважды!

После послабления карантина и «выхода в люди» твое отношение к одежде изменилось?

Я всегда ценил комфорт больше, чем красоту. И это частая тема спора с моими друзьями, которых я частенько в шутку называю «фэшн-дивами». Они вечно наряжаются, словно на прием к королеве. И в целом, помешаны на брендах, как и моя старшая сестра Лена. Систр, привет, люблю! Но при этом, надо отдать должное, что у моих друзей и сестры просто потрясный и изысканный вкус!

А во мне, все-таки, чаще побеждает этот Американский бродяга, чем Изысканный джентельмен. Но это касается лишь стиля в одежде, а не моих манер. Но вот 1-го июня во мне вновь проснулся Изысканный джентльмен и сказал мне: «Алексей, пора обновить гардероб! Уже в люди выходить, работа обязывает. Так что поднимай шопу и шопиться. Первый выход за новыми образами не удался, купил лишь кофе.

Посоветуй, в чем мужчине ходить дома, чтобы это было и красиво, и удобно?

Настаиваю, парни, мужчины! Носите дома только свободную удобную одежду из натурального хлопка и как можно меньше, особенно в теплое время года. И да, я считаю, это красиво! А если еще по красоте, то напрашивается вывод, что лучшая одежда – это подтянутая фигура и чистое тело. Ну хоть где-то наше тело должно дышать, а то море в этом году мало кому светит…

Кстати, еще давно протестированный look нашими отцами: одевайте фартук на голое тело и нарезайте салат в этом луке, но без лука. Увидев этот look сзади, ваша любимая забудет все ваши косяки. А потом сбрасывайте фартук и... занавес!