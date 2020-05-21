Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт): часть Неаполя у тебя дома
Украинский шоумен, по совместительству ярый кулинар Юлик поделился с сайтом TV.UA рецептом неаполитанского блюда – Vitello tonnato!
Ингредиенты
- Телятина - 600 гр.
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Корень петрушки - 1 шт.
- Стебель сельдерея
- Руккола - по вкусу
- Лимонный сок
- Оливковое масло
- Белое сухое вино - 20 мл.
Для соуса:
- Тунец - 100 гр.
- Вареное яйцо - 3 шт.
- Каперсы - 30 гр.
- Овощи из бульона
Способ приготовления
1. На умеренном огне варим овощной бульон, как только вода закипит бросаем туда телятину и варим в течение 35-40 минут.
3. В чашу блендера добавляем 3 вареных яйца, каперсы и овощи из бульона, тщательно блендеруем до густой, однородной массы.
4. Далее нарезаем телятину ломтиками и заполняем ею нашу тарелку.
5. Сверху выкладываем соус и тщательно размазываем его! Украшаем каперсами и рукколой с лимоном и оливковым маслом. Маленький совет, чтобы блюдо впитало все вкусы, дайте ему настояться 2-3 часа! Buon appetìto!