Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт): часть Неаполя у тебя дома

Эксклюзив 21 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт): часть Неаполя у тебя дома
Певец JULIK
пресс-служба

Украинский шоумен, по совместительству ярый кулинар Юлик поделился с сайтом TV.UA рецептом неаполитанского блюда – Vitello tonnato!

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Vitello tonnato – это пьедемонтийське блюдо с холодной, нарезанной телятины, покрытой соусом, ароматизированного тунцом. Его подают охлажденным или при комнатной температуре, как правило, в летнее время, как основное блюдо итальянской еды или как «чрезвычайно элегантный антипасто для изысканного ужина».

Ингредиенты

  • Телятина - 600 гр.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Корень петрушки - 1 шт.
  • Стебель сельдерея
  • Руккола - по вкусу
  • Лимонный сок
  • Оливковое масло
  • Белое сухое вино - 20 мл.

Для соуса:

  • Тунец - 100 гр.
  • Вареное яйцо - 3 шт.
  • Каперсы - 30 гр.
  • Овощи из бульона

Способ приготовления

1. На умеренном огне варим овощной бульон, как только вода закипит бросаем туда телятину и варим в течение 35-40 минут. 

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2. Во время приготовления добавляем в бульон с телятиной 20 мл. сухого белого вина. Когда сварится мясо даем ему немного остыть и приступаем к приготовлению соуса.

3. В чашу блендера добавляем 3 вареных яйца, каперсы и овощи из бульона, тщательно блендеруем до густой, однородной массы. 

4. Далее нарезаем телятину ломтиками и заполняем ею нашу тарелку. 

5. Сверху выкладываем соус и тщательно размазываем его! Украшаем каперсами и рукколой с лимоном и оливковым маслом. Маленький совет, чтобы блюдо впитало все вкусы, дайте ему настояться 2-3 часа! Buon appetìto!

Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт) / пресс-служба
Напомним,

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