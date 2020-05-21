Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт): часть Неаполя у тебя дома

Украинский шоумен, по совместительству ярый кулинар Юлик поделился с сайтом TV.UA рецептом неаполитанского блюда – Vitello tonnato!

Ингредиенты

Телятина - 600 гр.

Морковь - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Корень петрушки - 1 шт.

Стебель сельдерея

Руккола - по вкусу

Лимонный сок

Оливковое масло

Белое сухое вино - 20 мл.

Vitello tonnato – это пьедемонтийське блюдо с холодной, нарезанной телятины , покрытой соусом, ароматизированного тунцом. Его подают охлажденным или при комнатной температуре, как правило, в летнее время, как основное блюдо итальянской еды или как «чрезвычайно элегантный антипасто для изысканного ужина».

Для соуса:

Тунец - 100 гр.

Вареное яйцо - 3 шт.

Каперсы - 30 гр.

Овощи из бульона

Способ приготовления

1. На умеренном огне варим овощной бульон, как только вода закипит бросаем туда телятину и варим в течение 35-40 минут.

2. Во время приготовления добавляем в бульон с телятиной 20 мл. сухого белого вина. Когда сварится мясо даем ему немного остыть и приступаем к приготовлению соуса.

3. В чашу блендера добавляем 3 вареных яйца, каперсы и овощи из бульона, тщательно блендеруем до густой, однородной массы.

4. Далее нарезаем телятину ломтиками и заполняем ею нашу тарелку.

5. Сверху выкладываем соус и тщательно размазываем его! Украшаем каперсами и рукколой с лимоном и оливковым маслом. Маленький совет, чтобы блюдо впитало все вкусы, дайте ему настояться 2-3 часа! Buon appetìto!

Нежная телятина в соусе с тунцом от JULIKa (рецепт) / пресс-служба

Напомним,