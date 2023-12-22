JULIK заспівав про «розбиті вікна» з позитивним фіналом

Зимовий вайб JULIK вирішив доповнити романтичною авторською піснею про випробування у стосунках – «Напевно це ти».

Співак зізнався, що, на жаль, не завжди у стосунках все «гладко», але навіть дрібні сварки не зможуть стати на заваді справжнім почуттям до близької людини.

«У кожного в житті бувають складні моменти, як кажуть, «розбиті горщики», але з часом все минає – і ти пам’ятаєш лише хороші миті життя і цінуєш їх ще більше. Інколи здається, що вже все, проте надія є завжди. І саме за неї треба триматись і йти вперед – безумовно, якщо любиш. Нехай «розбиті вікна» будуть завжди прохідним етапом стосунків. Все в житті можна виправити, головне – кохати», – розповідає Юлік.

Слова та музику до пісні Юлік написав самостійно.

«Останнім часом мене потягнуло на лірику – вже не знаю, яка це за рахунком пісня про кохання. Мені подобається співати ті пісні, в яких кожен може уявити себе і свою історію. Недарма всі найкращі пісні – про кохання», – додав JULIK .