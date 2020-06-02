Актер Феликс Аброскин: На карантине больше всего скучал за отсутствием ограничений

Коронавирус и связанный с ним карантин сильно ударил по представителям многих профессий – по актерам в том числе.

Некоторое время представители творческой профессии не имели возможности выходить на сцену или появляться в кадре, что лишало их работы. Впрочем, актер сериала «Дефективы» на канале НЛО TV Феликс Аброскин на самоизоляции не сидел сложа руки. Актер поделился, как продолжал работать во время карантина и что хочет исправить в первую очередь после его отмены.

Феликс, карантин сильно повлиял на твою работу – много съемок или спектаклей пришлось отменить или перенести?

О, да – очень повлиял! Карантин вынудил отменить все спектакли. К слову, съемки тоже пришлось перенести.

Расскажи о своем привычном дне на карантине – чем ты занимался на самоизоляции?

Во многом, мой карантин мало чем отличался от карантина большинства людей. Я читал, ел, работал, встречался с людьми – правда в скайпе. Так что по большому счету жизнь не стала на паузу, а просто перешла «на удаленку».

Сейчас, когда карантин послабили, ты уже составил планы на лето, касательно съемок, отпуска?

Планы на лето – штука пока размытая. Непонятно, как вирус поведет себя дальше, так что я, вероятнее всего, это лето проведу дома. Думаю, так будет лучше. А все, что касается съемок – зависит не от меня. Если будет работа, то я буду её работать!

Что, в первую очередь, сделаешь после отмены карантина?

Первым делом пойду в зал – тортики на карантине не прошли мимо. Для меня сейчас это прям капец, какая приоритетная задача!

Многие признаются, что за время самоизоляции они стали по-другому смотреть на мир. С тобой произошли какие-то изменения?

Для меня ничего не поменялось – мир остался прежним.

За чем или кем больше всего скучал на карантине?

На карантине больше всего скучал за отсутствием ограничений. Еще – за свободой. Знать, что тебе нельзя куда-то выехать или пойти – ужасно. Надеюсь, что вакцину изобретут и жизнь вернется в свое прежнее русло.

По чему ты соскучился больше всего – по игре в театре или съемкам в кино?

Я не сидел без работы на карантине. Мир чуть-чуть для меня «поставился на паузу» – в каких-то вопросах. Но, если глобально, я скучал по творчеству, по работе в команде. Причем не разделяя работу на театр, кино или написание сценариев. Я скучал по обществу.