Новобранец – премьера на НЛО TV

С шестого апреля на телеканале НЛО TV появится «Новобранец» (Rookie).

Это американский комедийный сериал о самом взрослом новобранце в полиции Лос-Анджелеса Джоне Нолане.

«Во время карантина разнообразие дел в какой-то момент заканчивается. Но мы знаем, как помочь нашим зрителям отвлечься от проблем и забот, поэтому запускаем премьеру одного из самых успешных американских сериалов последних двух лет. «Новобранец» – это классный приключенческий детектив с непревзойденным сочетанием юмора и экшена. В главной роли – известный украинскому зрителю по сериалу «Касл» Натан Филлион», - директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

По сюжету, главный герой Джон Нолан начинает новую жизнь. Старейший «новичок» в полицейском департаменте Лос-Анджелеса за свои 40 лет столкнулся с множеством проблем и испытаний. Наконец Джон решается воплотить мечту – и становится копом. Нолан оставляет провинциальный городок и приезжает в Лос-Анджелес. Успешно сдав вступительные экзамены и завершив академию, Джон приступает к работе в полиции. «Новенького» встречают с понятным скептицизмом, однако жизненный опыт, настойчивость и чувство юмора дают Джону преимущество. Впрочем, трудности и приключения немолодого «руки» только начинаются...

Сериал «Новобранец» в эфире НЛО TV с понедельника по пятницу в 20:40.