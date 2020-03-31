Папаньки переезжают на СТБ: подробности

31 марта 2020 12:23 Александр Кива
Папаньки переезжают на СТБ: подробности
Папаньки переезжают на СТБ
пресс-служба канала СТБ

После двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ.

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Уже этой весной состоится премьера второго сезона комедийного сериала. Главных героев по-прежнему играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Лилия Ребрик, Евгений Гашенко, Ольга Арутюнян и Андрей Фединчик. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ-Сериал» в 20:00 с понедельника по четверг. 

«Папаньки» — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме мужских интересов их объединяет важная тема — воспитание детей. Сериал рассказывает об их отношениях со своими чадами, женами и родителями. Герои постоянно попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень смешные ситуации. Но все невзгоды помогает пережить крепкая мужская дружба и ответственность за детей!

 «Идея перехода сериала «Папаньки» на СТБ зрела у нас давно. А после заключения соглашения о создании СП «СуперДизель» её удалось реализовать. Проблема взаимоотношений отцов и детей близка зрителям СТБ, особенно тем, кто с удовольствием смотрит «Хату на тата», а «Папаньки» - это как раз настоящая семейная история об особенностях воспитания, любви и дружбе», - сообщил шеф-редактор «Дизель Студио» и автор идеи сериала Алексей Бланарь.

«Тема крепких семейных отношений, воспитания детей и значимости папы в жизни ребенка всегда была актуальной для нашего зрителя. Как сохранить романтику в отношениях со своей второй половинкой, как правильно выстроить отношения с детьми и что делать, когда взгляды родителей на ежедневные бытовые вопросы кардинально отличаются от ваших? «Папаньки» именно об этом. Они популяризируют семейные ценности и настоящую дружбу, а жизненные проблемы героев освещают в легкой комичной форме. Мы уверены, что колоритный современный украинский юмор «Папанек» придется по душе зрителям СТБ», - комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук

Во втором сезоне героев сериала ждут новые испытания и приключения. В семье Егора и Светы (Егор Крутоголов и Лилия Ребрик) произойдут изменения на почве недостатка денег. У гуляки и змея-искусителя Саши (Андрей Фединчик) неожиданно появится взрослый сын. А в семью многодетного папы Женечки Малышева (Евгений Сморигин) вернется его жена (героиня Ольги Атанасовой), что приведёт к новому конфликту «невестка-свекровь». Дочери Никиты и Иры (Евгений Гашенко и Ольга Арутюнян) уже полгодика, и это очень влияет на отношения пары. А тут еще и коллега Никиты по работе (Виктория Булитко) подливает масла в огонь… 

Напомним,

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