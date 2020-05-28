Супермама: почему не стоит перегружать подростка дополнительными занятиями

28 мая 2020 15:39 Александр Кива
Супермама: почему не стоит перегружать подростка дополнительными занятиями
Супермама: почему не стоит перегружать подростка дополнительными занятиями

28 мая на СТБ зрителя увилдят 28 выпуск проекта Супермама.

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В эфире телеканала СТБ продолжается восьмая неделя психологического реалити «Супермама». Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости к Олесе, чтобы проверить ее методы воспитания и порядок дома!  

Олеся вместе со своей мамой воспитывает 13-летнюю дочь Лизу. Героиня работает на госслужбе, а все свободное время уделяет активной культурной жизни. Она не представляет себя без конкурсов, выставок, мероприятий, наград, дипломов и медалей. В таком ритме живет и ее дочь Лиза. Девочка участвует в различных олимпиадах, занимается во многих кружках.

«Я воспитала талантливую девочку, которая счастливая в той ситуации, в которой она растет. Я вложила в свою малышку очень много труда и усилий, чтобы сейчас получать яркие результаты», - делится мама.

Но действительно ли счастлива девочка? И какими неожиданными подробностями Лиза поделится с гостями? А кроме того, каким будет вердикт Дмитрия Карпачева и соперниц Олеси? Смотрите уже сегодня, 28 мая, в 18:15 на СТБ.

 

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