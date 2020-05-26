Супермама: смотреть онлайн 30 выпуск (эфир от 26.05.2020)

26 мая на канале СТБ вышел 30 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 30 выпуске шоу Супермама

Лена – полная противоположность Оксаны. Героиня воспитывает двоих сыновей и дочь. Дисциплина и планирование в их семье – прежде всего. Оксана не сидела в декрете ни дня, сразу отправлялась на работу, ведь ее сеть ателье требует постоянного присутствия, планирования и ежедневных подсчетов. В таком режиме живет вся семье – все распланировано до мелочей, а дети должны следовать четким правилам! Не вредит ли это малышам – расскажет Дмитрий Карпачев.

30 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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