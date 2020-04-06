Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
6 апреля на канале СТБ вышел 1 выпуск шоу Супермама.
Настя обожает свою кукольную дочь, которую даже назвала Мальвина. Девочку растят как принцессу. Кроме того, мама сама меняет наряды по несколько раз в день, и также переодевает дочь – все, чтобы сделать самые красивые селфи с Мальвиной для своих соцсетей. Вот только девочке уже два года, а она до сих пор не сказала свое первое слово. Что скажет на всю эту красоту Дмитрий Карпачев?
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