Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

6 апреля 2020 17:15 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

6 апреля на канале СТБ вышел 1 выпуск шоу Супермама.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Супермама

Настя обожает свою кукольную дочь, которую даже назвала Мальвина. Девочку растят как принцессу. Кроме того, мама сама меняет наряды по несколько раз в день, и также переодевает дочь – все, чтобы сделать самые красивые селфи с Мальвиной для своих соцсетей. Вот только девочке уже два года, а она до сих пор не сказала свое первое слово. Что скажет на всю эту красоту Дмитрий Карпачев?

1 выпуск шоу [Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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