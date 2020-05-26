Супермама: почему не стоит жестко наказывать детей
В эфире телеканала СТБ продолжается восьмая неделя психологического реалити Супермама.
Героиня воспитывает двоих сыновей и дочь. Дисциплина и планирование в их семье – прежде всего. Лена не сидела в декрете ни дня. Мама сразу отправлялась на работу, ведь ее сеть ателье требует постоянного присутствия, планирования и ежедневных подсчетов.
В таком режиме живет не только Лена, но и семья – все распланировано до мелочей, а дети должны следовать четким правилам! Железная дисциплина в их доме предусматривает и систему наказаний за непослушание.
Что о такой системе наказаний скажет Дмитрий Карпачев? И каким будет вердикт соперниц? Увидим уже сегодня, 26 мая в 18:15 на СТБ.