Супермама: почему не стоит жестко наказывать детей

В эфире телеканала СТБ продолжается восьмая неделя психологического реалити Супермама.

Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы проекта Супермама от 26.05.2020 отправятся в гости к маме троих детей Лене, чтобы проверить ее методы воспитания, порядок дома и многое другое!

Героиня воспитывает двоих сыновей и дочь. Дисциплина и планирование в их семье – прежде всего. Лена не сидела в декрете ни дня. Мама сразу отправлялась на работу, ведь ее сеть ателье требует постоянного присутствия, планирования и ежедневных подсчетов.

В таком режиме живет не только Лена, но и семья – все распланировано до мелочей, а дети должны следовать четким правилам! Железная дисциплина в их доме предусматривает и систему наказаний за непослушание.

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Что о такой системе наказаний скажет Дмитрий Карпачев? И каким будет вердикт соперниц? Увидим уже сегодня, 26 мая в 18:15 на СТБ.