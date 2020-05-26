Супермама: почему не стоит жестко наказывать детей

26 мая 2020 14:15 Александр Кива
Супермама: почему не стоит жестко наказывать детей
Супермама: почему не стоит жестко наказывать детей

В эфире телеканала СТБ продолжается восьмая неделя психологического реалити Супермама.

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Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы проекта Супермама от 26.05.2020 отправятся в гости к маме троих детей Лене, чтобы проверить ее методы воспитания, порядок дома и многое другое!  

Героиня воспитывает двоих сыновей и дочь. Дисциплина и планирование в их семье – прежде всего. Лена не сидела в декрете ни дня. Мама сразу отправлялась на работу, ведь ее сеть ателье требует постоянного присутствия, планирования и ежедневных подсчетов.

В таком режиме живет не только Лена, но и семья – все распланировано до мелочей, а дети должны следовать четким правилам! Железная дисциплина в их доме предусматривает и систему наказаний за непослушание.

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«С моими тремя драконами без правил – это просто невозможно! На самом деле, у меня есть наказания. В прошлом году у сына был рекорд – 480 приседаний в три подхода. Если ты грубишь отцу или матери – отправляешься отбывать наказание в подвал», - рассказывает героиня.

Что о такой системе наказаний скажет Дмитрий Карпачев? И каким будет вердикт соперниц? Увидим уже сегодня, 26 мая в 18:15 на СТБ.

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