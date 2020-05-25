Супермама: Важна ли дисциплина для детей?

25 мая на канале СТБ выйдет 29 выпуск проекта Супермама.

В эфире телеканала СТБ начинается новая неделя психологического реалити « Супермама ». Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат особенности и методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев.

Первой к себе в гости пригласит мама троих детей Оксана. Героиня признается, что хорошо чувствует людей, она часто медитирует и заряжается энергией Солнца, живет в гармонии не только с супругом и тремя сыновьями, но и со всей Планетой. Дети в их семье развиваются в самых различных направлениях, в том числе – энергетическом. В их доме нет жесткой дисциплины, обо всем стараются спокойно договариваться. Но действуют ли такие методы на сыновей?

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Для гостей Оксана подготовила массу сюрпризов! Оценят ли их конкурентки? И каким будет вердикт участниц и Дмитрия Карпачева? Увидим уже сегодня, 25 мая в 18:15 на СТБ.