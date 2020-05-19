Супермама: смотреть онлайн 27 выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая 2020 17:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 27 выпуск (эфир от 19.05.2020)
Супермама: смотреть онлайн 27 выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая на канале СТБ вышел 27 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 27 выпуске шоу Супермама

Высокодуховная мама в 27 выпуске шоу Супермама пригласит соперниц на берег речки. Идея отдохнуть на природе понравится не всем, особенно Алене. Там Наталья расскажет девушкам, чем она занимается. Наталья учит желающих жить осознанно и беречь экологию. Она никогда не выбрасывает продукты и донашивает чужие вещи. Смотрите прямо сейчас, до чего довело Наталью желание минимизировать потребление! Мамочки ужаснутся, увидев состояние дома соперницы. Грязные кастрюли, пауки на стенах и плесень в фильтре для воды. Можно ли считать такой образ жизнь здоровым?

27 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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