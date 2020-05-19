Супермама от 19 мая: высокоморальные идеалы и строгий режим

Сегодня на канале СТБ выйдет 27 и 28 выпуски проекта Супермама.

В эфире телеканала СТБ продолжается седьмая неделя психологического реалити « Супермама ». Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости сразу к двум соперницам, чтобы проверить их методы воспитания, порядок дома и многое другое!

Во вторник зрители увидят сразу два выпуска подряд. Первой к себе в гости приглашает высокоморальная героиня Наталия. Женщина уверена, что моральные идеалы должны быть на первом месте, а меньше всего хочет развить в детях любовь к неосознанному потребительству и к материальным аспектам жизни.

«Мне удается воспитывать в своих детях духовные ценности. Деньги – это не главное», - рассказывает Наталия. Но какие подробности жизни в ее семье шокируют и участниц, и ведущего?

Дальше мамочки отправятся в гости к «королеве тайм-менеджмента» Софии. В жизни героини все по плану. Его придерживаются и дети – посещают множество занятий и соблюдают строгий режим. Но чем это опасно?

«В моей семье у всех есть графики, дисциплина и распорядки дня. Из дома никто не выйдет, пока не застелены все кровати», - делится София.

Кто удивит и Дмитрия Карпачева, и других участниц своими методами воспитания и беспорядком дома? Увидим уже сегодня, 19 мая, в 18:15 на СТБ.