Супермама от 19 мая: высокоморальные идеалы и строгий режим

19 мая 2020 13:19 Александр Кива
Супермама от 19 мая: высокоморальные идеалы и строгий режим
Супермама: высокоморальные идеалы и строгий режим

Сегодня на канале СТБ выйдет 27 и 28 выпуски проекта Супермама.

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В эфире телеканала СТБ продолжается седьмая неделя психологического реалити «Супермама». Четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости сразу к двум соперницам, чтобы проверить их методы воспитания, порядок дома и многое другое!   

Во вторник зрители увидят сразу два выпуска подряд. Первой к себе в гости приглашает высокоморальная героиня Наталия. Женщина уверена, что моральные идеалы должны быть на первом месте, а меньше всего хочет развить в детях любовь к неосознанному потребительству и к материальным аспектам жизни. 

«Мне удается воспитывать в своих детях духовные ценности. Деньги – это не главное», - рассказывает Наталия. Но какие подробности жизни в ее семье шокируют и участниц, и ведущего?

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Дальше мамочки отправятся в гости к «королеве тайм-менеджмента» Софии. В жизни героини все по плану. Его придерживаются и дети – посещают множество занятий и соблюдают строгий режим. Но чем это опасно?

«В моей семье у всех есть графики, дисциплина и распорядки дня. Из дома никто не выйдет, пока не застелены все кровати», - делится София. 

Кто удивит и Дмитрия Карпачева, и других участниц своими методами воспитания и беспорядком дома? Увидим уже сегодня, 19 мая, в 18:15 на СТБ.

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