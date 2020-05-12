Супермама - 23-24 выпуски от 12.05.2020: кто станет победительницей в Харькове?

12 мая 2020 12:00 Александр Кива
Супермама - 23-24 выпуски от 12.05.2020: кто станет победительницей в Харькове?
Супермама: кто станет победительницей в Харькове?

В эфире телеканала СТБ продолжается 7 неделя психологического реалити «Супермама». И на этот раз Дмитрий Карпачев отправляется в Харьков, чтобы изучить методы воспитания местных харьковских звезд.

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Третьей героиней стала мама-берегиня Люда. В свои 21 девушка посвятила всю себя семье. «Я нахожусь со своей дочкой 24/7, я посвятила ей всю себя! Я хранительница домашнего очага, и в моем приоритете – довольный муж и счастливый ребенок. Я считаю, что это и есть предназначение жены. Жена не должна зарабатывать, это задача мужа. Иначе зачем он вообще существует в нашей жизни?» - говорит Люда.

Сразу после Люды харьковские мамочки отправятся в гости к Марго, которая воспитывает троих дочерей.

«Мой муж дает мне возможность заниматься семьей. Я воспитываю трех дочерей, и хочу еще двоих детей. Девочек я ращу как настоящих принцесс. Они должны знать, что нужно красиво выглядеть и быть стройными. Поэтому они у меня ужинают йогуртом или кефиром», - говорит Марго.

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Кто станет Супермамой из Харькова и впечатлит Дмитрия Карпачева, увидим 12 мая в 18:15 на канале СТБ.

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