Супермама - 23-24 выпуски от 12.05.2020: кто станет победительницей в Харькове?
В эфире телеканала СТБ продолжается 7 неделя психологического реалити «Супермама». И на этот раз Дмитрий Карпачев отправляется в Харьков, чтобы изучить методы воспитания местных харьковских звезд.
Сразу после Люды харьковские мамочки отправятся в гости к Марго, которая воспитывает троих дочерей.
«Мой муж дает мне возможность заниматься семьей. Я воспитываю трех дочерей, и хочу еще двоих детей. Девочек я ращу как настоящих принцесс. Они должны знать, что нужно красиво выглядеть и быть стройными. Поэтому они у меня ужинают йогуртом или кефиром», - говорит Марго.