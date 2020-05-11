Супермама: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 11.05.2020)

11 мая на канале СТБ вышел 21 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 21 выпуске шоу Супермама

В 21 выпуске шоу Супермама участницы побывают в гостях у Илоны. Но перед этим она пригласит их в спортзал. У железной мамы необычное увлечение: она мастер спорта по пауэрлифтингу. Илона на первый взгляд не похожа на профессиональную спортсменку, однако это обманчивое впечатление. Она покажет соперницам, как управляется со 108-килограммовой штангой! Сила Илоны произведет неоднозначное впечатление на участниц шоу Супермама в 21 выпуске. Они не понимают, зачем женщине развивать в себе такую силу. Однако Илона настроена агрессивно и доказывает, что это важно.

21 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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