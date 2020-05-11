Супермама: канал СТБ будет показывать сразу два выпуска подряд

Супермама: канал СТБ будет показывать шоу по два выпуска в день

В эфире телеканала СТБ начинается 7 неделя психологического реалити «Супермама». И на этот раз Дмитрий Карпачев отправляется в Харьков, чтобы изучить методы воспитания местных харьковских звезд.

В понедельник на СТБ покажут сразуПервой к себе в гости приглашает «железная» мамочка, мастер спорта по пауэрлифтингу Илона, которая по-спартански воспитывает дочь.

«Я считаю, что ребенка нельзя залюбливать. Мир на самом деле не розовый и прекрасный, и моя дочь должна быть к этому готова. Если она упала, я за ней не бегу поднимать, не жалею ее. К тому же, у меня нет разделения «ты же девочка», «ты же мальчик», моя дочь для меня, в первую очередь, человек», - рассказывает Илона.

Сразу после Илоны соперницы отправятся домой к известной блогерке Тане @korya4ka с полумиллионом подписчиков. Таня, в отличие от Илоны, наоборот, залюбливает дочь.

«Моя Амина – мой центр вселенной. У нее очень много игрушек и вещей. Я считаю, что у моей дочери должно быть максимально все и побольше! И я супермама, потому что знаю, как уделить внимание ребенку, мужу, и как при этом развиваться и хорошо выглядеть», - говорит Таня.

Кто поразит и Дмитрия Карпачева, и других участниц своими методами воспитания, увидим 11 мая в 18:15 на канале СТБ.