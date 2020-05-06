Супермама: смотреть онлайн 19 выпуск (эфир от 06.05.2020)

6 мая на канале СТБ вышел 19 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 19 выпуске шоу Супермама

Завсегдатаям ночных клубов она известна как DJ Мадонна. Натали ведет ночную жизнь. Она работает в этой сфере уже 11 лет. Ей ничего не стоит отыграть сет, танцуя на высоченных каблуках. Но какая она дома? Смотрите в 19 выпуске шоу Супермама.

Участницы впервые увидят Натали в домашней обстановке. К их удивлению окажется, что у эпатажной диджейки очень уютная и чистая квартира. В холодильнике стоит оливье, а полки кухонных шкафчиков забиты специями и травяными чаями. А где же наркотики и алкоголь, которые воспринимаются как неизменный атрибут клубной жизни?

Натали сделает неожиданное признание: она совсем не пьет, и даже водку в жизни не пробовала. Чем еще удивит соперниц эпатажная мама?

19 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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