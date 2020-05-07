Супермама - 20 выпуск: Темная сторона жизни артистки Татьяны Пискаревой

7 мая 2020 12:20 Александр Кива
Супермама - 20 выпуск: Темная сторона жизни артистки Татьяны Пискаревой
Супермама - 20 выпуск: Темная сторона жизни артистки Татьяны Пискаревой

7 мая на СТБ выйдет 20 выпуск проекта Супермама.

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Заключительной на этой неделе станет история заслуженной артистки Украины Татьяны Пескаревой. Ее соперницам не терпится увидеть, как певица воспитывает своих двух дочерей.

Прежде всего, Татьяна стремится развить в детях весь творческий потенциал. Они поют, танцуют, ходят на всевозможные кружки, потому что мама в будущем видит их на сцене шоу-бизнеса. «Я воспитываю их очень по-девичьи. Я хочу, чтобы мои девочки выросли настоящими женщинами. Чтобы они стали хорошими женами и родили мне прекрасных внуков. Но при этом моя задача, чтобы они реализовали себя в жизни, как прекрасные творческие личности. Поэтому они занимаются эстрадным вокалом, эстрадной хореографией», - рассказывает Татьяна.

Певица считает себя супермамой, потому что она научилась совмещать в жизни и сцену, и семью. Но во время ревизии соперницы Татьяны обнаружили неприятную подробность. Младшей шестилетней дочери уделяется намного больше внимания и любви, чем старшей.

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 Младшая девочка ходит в дорогую частную школу, и ежедневно ее забирают оттуда мама или папа. В то время как старшая без родителей ездит в обычную государственную. И это только один из моментов их жизни.

Что скрывает помещичье имение заслуженной артистки Украины?

Как только соперницы Тани переступили порог дома в Конча-Заспе, они потеряли дар речи. За двором ухаживают садовники, домработница контролирует чистоту в доме, а гостей встречает менеджер артистки. Алена быстро подсчитала: в имении Татьяны Пискаревой больше персонала, чем членов семьи. Интересно, сколько денег певица тратит на своих помощников?

Как воспитывать детей с разницей в возрасте, чтобы ни один не чувствовал себя ущемленным, увидим 6 мая в 18:00 на канале СТБ.

 

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