Супермама - 20 выпуск: Темная сторона жизни артистки Татьяны Пискаревой

7 мая на СТБ выйдет 20 выпуск проекта Супермама.

Заключительной на этой неделе станет история заслуженной артистки Украины Татьяны Пескаревой. Ее соперницам не терпится увидеть, как певица воспитывает своих двух дочерей.

Прежде всего, Татьяна стремится развить в детях весь творческий потенциал. Они поют, танцуют, ходят на всевозможные кружки, потому что мама в будущем видит их на сцене шоу-бизнеса. «Я воспитываю их очень по-девичьи. Я хочу, чтобы мои девочки выросли настоящими женщинами. Чтобы они стали хорошими женами и родили мне прекрасных внуков. Но при этом моя задача, чтобы они реализовали себя в жизни, как прекрасные творческие личности. Поэтому они занимаются эстрадным вокалом, эстрадной хореографией», - рассказывает Татьяна.

Певица считает себя супермамой, потому что она научилась совмещать в жизни и сцену, и семью. Но во время ревизии соперницы Татьяны обнаружили неприятную подробность. Младшей шестилетней дочери уделяется намного больше внимания и любви, чем старшей.

Младшая девочка ходит в дорогую частную школу, и ежедневно ее забирают оттуда мама или папа. В то время как старшая без родителей ездит в обычную государственную. И это только один из моментов их жизни.

Что скрывает помещичье имение заслуженной артистки Украины?

Как только соперницы Тани переступили порог дома в Конча-Заспе, они потеряли дар речи. За двором ухаживают садовники, домработница контролирует чистоту в доме, а гостей встречает менеджер артистки. Алена быстро подсчитала: в имении Татьяны Пискаревой больше персонала, чем членов семьи. Интересно, сколько денег певица тратит на своих помощников?

Как воспитывать детей с разницей в возрасте, чтобы ни один не чувствовал себя ущемленным, увидим 6 мая в 18:00 на канале СТБ.