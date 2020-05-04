Супермама: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 04.05.2020)

5 мая на канале СТБ вышел 17 выпуск шоу Супермама.

Смотрите в 17 выпуске шоу Супермама

В 17 выпуске программы Супермама участницы побывают в гостях матери 2-летнего Артура Алены. Девушка развелась с мужем 8 месяцев назад. Бывший раз в 2-3 недели приезжает повидаться с сыном, но все остальное время Алена занимается воспитанием ребенка сама. Одинокая мама работает администратором барбершопа. Она очень любит сына, старается уделять ему как можно больше времени. Часто это приводит к тому, что Алена спит по 3 часа в сутки. Справляется ли молодая мама с такой нагрузкой в одиночестве?

17 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ