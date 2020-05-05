Супермама: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 05.05.2020)

5 мая на канале СТБ вышел 18 выпуск шоу Супермама.

Смотрите в 18 выпуске шоу Супермама

Сегодня мамы посетили роскошное семейное гнездышко творческой мамы-флористки Анжелики. Алена, Натали и Татьяна ожидали увидеть изысканный замок, элегантный интерьер и главное – гармоничную и любящую семью. Однако все оказалось не так, как рассказывала Анжелика на первой встрече с конкурентками.

В 18 выпуске проекта Супермама (2020) женщина не сдержала своих эмоций и рассказала всю правду об отношениях с 60-летним Константином. Мало того, что они живут в гражданском браке, так еще и их отношения превратились в услуги. Костя нарочно сделал Анжелику финансово зависимой от него, закрыл в доме и даже не позволяет женщине видеться с друзьями и близкими.

Единственное счастье Анжелики – 16-летний Кирилл и 8-летняя Николь, которые никогда не дадут заскучать маме. Но и в эту идиллию вмешивается диктатор Костя, который поднимает руку на детей! Как это объяснили Анжелика и ее муж?

18 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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