Супермама: чьи методы воспитания удивят Дмитрия Карпачева

В эфире телеканала СТБ начинается новая неделя психологического реалити «Супермама».

Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат особенности и методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев.

В понедельник на СТБ покажут сразу два выпуска подряд. Первой к себе в гости приглашает героиня «высоких стандартов», бизнес-леди и мама двоих детей Даша.

«Я очень требовательна. Я знаю, как быть суперженщиной, знаю, как быть суперженой. Моя семья счастливая», - рассказывает Даша. Согласятся ли с этим соперницы?

Сразу после Даши участницы отправятся домой к гламурной мамочке Алене Лоран.

«Я супермамочка! Супермамочка я потому, что мои дети ни в чем не нуждаются. Они летают отдыхать четыре раза в год, они полностью одеты и обуты, причем только в брендовые вещи. Я ращу своих детей в полном достатке и обеспечении», - говорит Алена.

Кто впечатлит и Дмитрия Карпачева, и других участниц своими методами воспитания, увидим уже сегодня, 18 мая, в 18:15 на СТБ.