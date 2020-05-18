Супермама: чьи методы воспитания удивят Дмитрия Карпачева
В эфире телеканала СТБ начинается новая неделя психологического реалити «Супермама».
В понедельник на СТБ покажут сразу два выпуска подряд. Первой к себе в гости приглашает героиня «высоких стандартов», бизнес-леди и мама двоих детей Даша.
«Я очень требовательна. Я знаю, как быть суперженщиной, знаю, как быть суперженой. Моя семья счастливая», - рассказывает Даша. Согласятся ли с этим соперницы?
«Я супермамочка! Супермамочка я потому, что мои дети ни в чем не нуждаются. Они летают отдыхать четыре раза в год, они полностью одеты и обуты, причем только в брендовые вещи. Я ращу своих детей в полном достатке и обеспечении», - говорит Алена.
Кто впечатлит и Дмитрия Карпачева, и других участниц своими методами воспитания, увидим уже сегодня, 18 мая, в 18:15 на СТБ.