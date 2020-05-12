Супермама: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 12.05.2020)

12 мая 2020 17:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 12.05.2020)

12 мая на канале СТБ вышел 23 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 23 выпуске шоу Супермама

В 23 выпуске шоу Супермама 1 сезон мамы наконец-то побывают в гостях у Люды

Девушка позиционирует себя как хранительницу семейного очага. Ей всего 21 год, она еще не закончила учебу в университете. Все свое время Люда посвящает мужу и детям. Она считает, что у женщины семья должна быть в приоритете. Она критиковала своих соперниц на каждом шагу – и готовят они невкусно, и убирают плохо, и детей воспитывают не так. Сегодня отряд мамочек наконец-то увидит мастер-класс от гуру домашних дел! Люда находится в отпуске по уходу за ребенком и ничем, кроме семьи, не занимается. Значит ли это, что у нее все будет идеально? 

23 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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