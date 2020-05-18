Супермама: смотреть онлайн 25 выпуск (эфир от 18.05.2020)

18 мая на канале СТБ вышел 25 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 25 выпуске шоу Супермама

В 25 выпуске проекта Супермама участницы побывают дома у Даши. Девушка считает себя идеальной женой и матерью, ведь она требовательна и к себе, и к окружающим. Даша уверена: женщина не должна запускать себя после рождения детей. Поэтому она занимается бизнесом. Правда ли жизнь Даши так идеальна, как она утверждает?

Новый выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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