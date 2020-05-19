Супермама: смотреть онлайн 28 выпуск (эфир от 19.05.2020)
19 мая на канале СТБ вышел 28 выпуск шоу Супермама онлайн.
Перед долгожданным финалом еще одна участница получила шанс побороться за желанное звание Супермама 1 сезон. 30-летняя королева тайм-менеджмента София называет себя мамой в большом бизнесе. Несмотря на то, что участница вместе с мужем Дмитрием воспитывает двух детей – Божену и Маркияна, она еще и владелица двух перспективных бизнесов. Профессия Софии существенно влияет не только на ее образ жизни, но и на семью. График каждого члена семьи расписан по пунктам, в квартире царит дисциплина и продуктивность. В жизни Маркияна и Божены абсолютно отсутствует хаос. Дети знают, какие у каждого дела, кто чем занимается в конкретный промежуток времени. В 28 выпуске проекта СТБ Супермама София убеждала: график делает сына и дочь собранными, дисциплинированными и спокойными. Но так же ли считает психолог Дмитрий Карпачев?
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