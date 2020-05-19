Супермама: смотреть онлайн 28 выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая 2020 18:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 28 выпуск (эфир от 19.05.2020)
Супермама: смотреть онлайн 28 выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая на канале СТБ вышел 28 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 28 выпуске шоу Супермама

Перед долгожданным финалом еще одна участница получила шанс побороться за желанное звание Супермама 1 сезон. 30-летняя королева тайм-менеджмента София называет себя мамой в большом бизнесе. Несмотря на то, что участница вместе с мужем Дмитрием воспитывает двух детей – Божену и Маркияна, она еще и владелица двух перспективных бизнесов. Профессия Софии существенно влияет не только на ее образ жизни, но и на семью. График каждого члена семьи расписан по пунктам, в квартире царит дисциплина и продуктивность. В жизни Маркияна и Божены абсолютно отсутствует хаос. Дети знают, какие у каждого дела, кто чем занимается в конкретный промежуток времени. В 28 выпуске проекта СТБ Супермама София убеждала: график делает сына и дочь собранными, дисциплинированными и спокойными. Но так же ли считает психолог Дмитрий Карпачев? 

28 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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