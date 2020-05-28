Супермама: смотреть онлайн 32 выпуск (эфир от 28.05.2020)

28 мая 2020 17:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 32 выпуск (эфир от 28.05.2020)

28 мая на канале СТБ вышел 32 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 32 выпуске шоу Супермама

Олеся воспитывает 13-летнюю дочь Лизу по собственному примеру. Уделяя внимание воспитанию дочери, мама наглядно показывает, как можно развиваться в своих умениях и навыках, в профессионализме и знаниях. Также весомую роль в их жизни занимает мама героини. Позитивно ли это влияет на жизнь семьи? Кроме того, на знакомство с участницами проекта Леся придет не сама!

32 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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