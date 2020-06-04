Александр Рыбак признался в зависимости, которая длилась 11 лет: Она уничтожила мою волю к жизни

4 июня 2020 00:40 Юлия Крутиева
Александр Рыбак признался в зависимости, которая длилась 11 лет: Она уничтожила мою волю к жизни
Певец и скрипач Александр Рыбак
instagram.com/rybakofficial

Скрипач Александр Рыбак сделал откровенное признание.

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Норвежский певец Александр Рыбак редко делится подробностями из своей жизни. Однако, чтобы помочь людям с зависимостью от антидепрессантов и снотворного, музыкант признался, что на протяжении 11 лет сам от этого страдал.

Александр впервые решил рассказать, как сильная привязанность к медикаментам едва не уничтожила его волю к жизни. Все это отразилось и на состоянии организме певца.

Певец и скрипач Александр Рыбак / instagram.com/rybakofficial

У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок. В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни. Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет.

К слову, победитель "Евровидения-2009" в скором времени пообещал поклонникам порадовать их долгожданными премьерами песен, которых они уже заждались.

Певец и скрипач Александр Рыбак / instagram.com/rybakofficial

Напомним,

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