Эмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой

3 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
Эмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой
Актриса Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк снялась в пикантных образах.

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Голливудская красотка Эмилия Кларк никогда не имела лишних килограммов, вызывая восторг публики своими гармоничными формами. Но, увидев ее недавние фотографии, поклонники начали волноваться за здоровье актрисы.

Речь идет об одной из недавних фотосессий 33-летней звезды сериала «Игра престолов» для мексиканского журнала «Harper's Bazaar». Для глянца Эмилия снялась в элегантных и классических образах.

Актриса Эмилия Кларк / instagram.com/harpersbazaarmx

Больше всего публика обратила внимание на кадр, где Кларк позирует в розовом обтягивающем полупрозрачном платье с черным поясом, который элегантно подчеркнул ее талию.

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Но поклонники Кларк выражали не только свое восхищение. Были и такие, которые начали переживать за актрису – в кадре она выглядит похудевшей и весьма изможденной.

Актриса Эмилия Кларк / instagram.com/harpersbazaarmx

«И так была стройная, куда еще то?», «Слишком сильно похудела, по‑моему. Я скучаю по ее щекам», «А мне кажется, что сейчас Эмилия прекрасно выглядит», – выражают свою обеспокоенность поклонники Эмилии Кларк в соцсетях.

Напомним,  

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