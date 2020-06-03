Эмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой
Актриса Эмилия Кларк снялась в пикантных образах.
Речь идет об одной из недавних фотосессий 33-летней звезды сериала «Игра престолов» для мексиканского журнала «Harper's Bazaar». Для глянца Эмилия снялась в элегантных и классических образах.
Больше всего публика обратила внимание на кадр, где Кларк позирует в розовом обтягивающем полупрозрачном платье с черным поясом, который элегантно подчеркнул ее талию.
«И так была стройная, куда еще то?», «Слишком сильно похудела, по‑моему. Я скучаю по ее щекам», «А мне кажется, что сейчас Эмилия прекрасно выглядит», – выражают свою обеспокоенность поклонники Эмилии Кларк в соцсетях.
Напомним,